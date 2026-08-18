Nämä henkilöt valittiin johtamaan MMM:n yksiköitäMaa- ja metsätalousministeriö nimitti kolmeen yksikköön päälliköt viisivuotiselle toimikaudelle.
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on määrännyt kolmeen yksikköön uudet päälliköt ajalle 1.9.2026–31.8.2031.
Erätalousyksikköä johtaa syyskuusta alkaen erätalousneuvos Eija Kirjavainen, ilmasto-, luonto- ja maankäyttöyksikköä luonnonvaraneuvos Mikko Peltonen sekä tutkimus- ja maanmittausyksikköä ylijohtaja Pentti Lähteenoja.
Tehtäviin määrätyt henkilöt ovat toimineet aiemmin kyseisissä päällikkötehtävissä lyhyemmillä määräyksillä, ministeriö tiedottaa.Artikkelin aiheet
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