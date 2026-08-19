Ainakin 3 000 hehtaaria maastoa korventanutta paloa taltutetaan vielä mahdollisesti sammutuskoptereilla, joita on saatu apuun muista maista.

Eilen tiistaina palopelastajat olivat jo saamassa lähellä Saksan rajaa loimottavaa paloa hallintaan. AFP/LEHTIKUVA.

Eilen tiistaina palopelastajat olivat jo saamassa lähellä Saksan rajaa loimottavaa paloa hallintaan. AFP/LEHTIKUVA.

Belgiassa palopelastajat ovat yön aikana onnistuneet saartamaan Hautes Fagnesin luonnonpuistossa perjantaina syttyneen maastopalon. Viranomaisten mukaan maan vuosisadan pahin palo on nyt rajattu.

Eilen palopelastajat olivat jo saamassa lähellä Saksan rajaa loimottavaa paloa hallintaan. Viranomaisten mukaan palopesäkkeitä kuitenkin aktivoitui yön aikana ja tilanne palopaikalla on yhä haastava.

Sammutuskoptereita on lähetetty apuun Norjasta, Saksasta, Ruotsista ja Hollannista.

Ainakin 3 000 hehtaaria maastoa korventanutta paloa suitsitaan vielä tänään mahdollisesti sammutuskopterien avustuksella. Sammutuskoptereita on lähetetty apuun Norjasta, Saksasta, Ruotsista ja Hollannista, mutta ne eivät voineet operoida eilen alueen pilvitilanteen takia.

Sää on ollut osin myös sammutustöiden puolella, kun sade on alkuviikosta hidastanut palon leviämistä. Pelastusviranomaisten mukaan palo kuitenkin leviää maastossa turpeen ja maanpeitteiden alla, mikä hankaloittaa sammutustöitä.

Paloa sammuttamassa on ollut sadoittain palopelastajia. Palopaikalla maanantaina käynyt Belgian sisäministeri Bernard Quintin varoitti, että palon lopullinen sammuttaminen voi viedä viikkokausia.