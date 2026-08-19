Vuokratuilla mailla on mahdollisuus yhteensä 1000 megawatin tuulivoimatuotannolle. Luvitus hankkeille ei ole vielä alkanut.

Energiayhtiö Fortum sekä metsäyhtiö Tornator ovat solmineet yhteistyösopimuksen tuulivoiman kehittämiseksi Itä-Suomeen, kerrotaan Tornatorin tiedotteessa.

Yhteistyö koskee hankealueita Juuan, Polvijärven, Lieksan ja Outokummun kunnissa, joissa olisi mahdollisuus yhteensä 1000 megawatin tuulivoimakapasiteetille. Fortum on vuokrannut alueet Tornatorilta.

Luvitus kohteille ei ole vielä käynnistynyt, mutta alueet on arvioitu sopivaksi tuulivoimalle esiselvityksien perusteella. Esiselvityksissä on tarkasteltu muun muassa alueiden luontoarvoja ja etäisyyttä asutukseen.

Yritysten väliseen yhteistyöhön on lähdetty, koska Itäisessä Suomessa haasteena on puolustusviranomaisten aluevalvonta. Yhteistyö mahdollistaa vuoropuhelun viranomaisten kanssa ja aidot edellytykset edistää Itä-Suomen tuulivoiman kehittämistä.

”Fortumille Itä‑Suomen uusiutuva energia on tärkeä osa Suomen pitkän aikavälin sähköistymistä, energiaomavaraisuutta ja kestävää energiajärjestelmää”, sanoo Fortumin uusiutuvan energian liiketoimintayksikön johtaja Heikki Keskiväli.

”Näemme, että yhteistyö tukee yhteisen tilannekuvan muodostamista kaikkien osapuolten kesken ja vie itäisen Suomen alueen kehitystä konkreettisesti eteenpäin”, hän jatkaa.

Fortumilla on Pohjoismaissa noin 8000 megawatin edestä maatuuli- ja aurinkovoimahankkeita luvituksen eri vaiheissa. Yhtiön tavoitteena on kehittää 1200 megawatin verran rakennusvalmiita hankkeita vuoden 2028 loppuun mennessä.