”Hallitus uskoo itse tietävänsä asiantuntijoita paremmin” – kansanedustajilta ärhäkkä kysymys vanhojen metsien suojelusta 13 kansanedustajaa kysyy, onko kriteerit vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojeluun tehty ilman poliittista ohjausta.

Jaa artikkeli

EU:n biodiversiteettistrategiassa edellytetään, että kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät suojellaan tiukasti EU:n jäsenvaltioissa. Kuva: Jaana Kankaanpää

MT Metsä | Politiikka 17:00 Paula Liesmäki

13 kansanedustajaa jätti perjantaina kirjallisen kysymyksen vanhojen metsien suojelukriteereistä. Mukana on 12 SDP:n ja yksi vihreiden kansanedustaja.

EU:n biodiversiteettistrategiassa edellytetään, että kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät suojellaan tiukasti EU:n jäsenvaltioissa.

Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus kartoittaneet asiaa ja jättivät 4. joulukuuta raporttinsa käsikirjoituksen.

”Valitettavasti on herännyt huoli siitä, että tutkimuslaitoksia on ohjattu voimakkaasti ja poliittisesti niin, että suojelukriteerit on tehty hyvin ahtaiksi, jotta suojeltavaa olisi mahdollisimman vähän”, kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

”Hallitus ohjaa totuutta omaan käyttöönsä sopivaksi.”

Suojeltavien kohteiden määritelmät on saatava valmiiksi jäsenvaltioissa vuoden loppuun mennessä.

Tämän jälkeen on vielä edessä määriteltyjen kohteiden kartoitus, jossa avautuu uusi mahdollisuus poliittiseen ohjaukseen, SDP:n kansanedustajien Matias Mäkynen ja Pinja Perholehto tiedotteessa todetaan.

Mäkynen ja Perholehto kysyvät muun muassa, onko kriteerit vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojeluun tehty tieteelliseen työhön pohjaten ilman poliittista ohjausta.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

”Hallitus ohjaa totuutta omaan käyttöönsä sopivaksi, kun poliittiset päätökset olisi voinut tehdä myös tutkijoiden riippumattoman työn jälkeen selkeästi poliittisina päätöksinä kuten pitääkin”, kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

Tämän jälkeen on vielä edessä määriteltyjen kohteiden kartoitus, jossa avautuu uusi mahdollisuus poliittiseen ohjaukseen.

Luontopaneelin mukaan EU:n biodiversiteettistrategian mukaista olisi suojella kaikki vanhat metsät, luonnontilaiset metsät sekä kohdentaa suojelua varttuneisiin metsiin, edustajat toteavat.

”Hallitus kuitenkin uskoo itse tietävänsä asiantuntijoita paremmin, ja aikoo valita luontokadon hidastamisen sijaan paikallaan junnaamisen”, Mäkynen ja Perholehto sanovat tiedotteessa.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kirjallinen kysymys vanhojen metsien suojelukriteereistä