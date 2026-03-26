Hyviä uutisia koivuallergikoille: koivun kukinta jäämässä ennätyksellisen vähäiseksi
Koivuallergikoille on luvassa erittäin helppoa kevät. Vuoden 2025 runsaan kukinnan jälkeen koivulle on tyypillisen kukintavuosien vuorottelun perusteella odotettavissa maltillisempi vuosi.
Kylmä alkukesä hillitsi myös Vuoden 2025 kukintojen muodostumista, ja norkkolaskentojen perusteella hedenorkkojen määrät jäävät suorastaan ennätyksellisen pieniksi kautta maan.
Luken tuoreen ennusteen mukaan koivun kukinta on jäämässä ennätyksellisen vähäiseksi.
Vähäinen kukinta tarkoittaa myös heikkoa siementen varisemista tulevana syksynä.
”Koko siemensatoseurannan 48-vuotisen mittaushistorian aikana ainoastaan vuonna 2013 koivun kukinta on ollut vähäisempää kuin mitä keväälle 2026 on odotettavissa”, tiedotteessa kerrotaan.
Täysin koivuallergikot eivät koivun siitepölyltä välttämättä säästy. Luken mukaan siitepölyä saattaa olla ilmassa kevään mittaan jonkin verran, mikäli eteläiset ilmavirrat tuovat sitä Suomeen kaukokulkeumana.
Männyn siemensato keväälle 2026 vaikuttaa Luken mukaan käpylaskentojen perusteella runsaalta koko maassa. Männyn runsas siemensato on edellytys hyville tuloksille metsän luontaisen uudistamisessa.
Metsähallitukselta saatujen käpylaskentatietojen mukaan myös Pohjois-Suomen käpymäärät ovat lähes samaa luokkaa muun maan käpymäärien kanssa.
Se ei ole jokavuotinen ilmiö, Luke kertoo tiedotteessaan.
Tuleville vuosille männyn näkymät ovat sen sijaan heikot tai keskinkertaiset.
Talven 2026 silmuanalyysissa löydettyjen emisilmujen määrä ennustaa männylle koko maahan keskimääräistä vähäisempää kukintaa tulevalle keväälle.
”Tämä tarkoittaa, että vuoden 2028 siemensato tulee jäämään heikohkoksi. Vuoden takainen runsas kukinta puolestaan ennakoi hyvää siemensatoa vuodelle 2027, mutta nyt laskettujen pikkukäpyjen perusteella siemenmäärät näyttäisivät kuitenkin jäävän koko Suomessa ennustettua vähäisemmiksi”, tiedotteessa kuvaillaan.
Kuusen kukinta tulee keväällä 2026 olemaan Luken mukaan heikohkoa koko Suomessa,
Kuuselle voidaan käpylaskentojen perusteella odottaa Etelä-Suomeen vähintään kohtalaista siemensatoa kuluvalle keväälle. Alueellisen vaihtelun vaikutuksesta siementä voi varista paikoin runsaastikin.
Pohjois-Suomessa käpymäärät ovat Luken mukaan olemattomia, eikä siemensatoa voida odottaa sinne lainkaan.
Heikon kukinnan myötä kunnollista kuusen siemensatoa ei Luken mukaan odotettavissa ensi vuonnakaan odotettavissa.
Etelä- ja Keski-Suomessa kuusi on viime vuosina kukkinut kohtalaisesti. Runsasta kukinta on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut ainoastaan vuosina 2019 ja 2021.
"Hyvät kukintavuodetkaan eivät kuitenkaan aina tuo toivottua ratkaisua kuusen siemenpulaan, sillä samalla runsastuvat käpyjen ruoste- ja hyönteistuhot, jotka voivat verottaa terveiden käpyjen määrää voimakkaastikin", tiedotteessa kerrotaan.
