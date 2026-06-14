- Kalajoki
Koneveljesten yhteistyö alkoi jo pikkupoikina: ”Minä painoin kytkintä ja Jupe veti vaihdetta silmään”Kalajoen Nelivedon keihäänkärkenä toimii säilörehun korjuu, mutta kassavirran tasoittajaksi on hankittu myös hakkuukone.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.Artikkelin aiheet
- Ville-Matti ja Juha-Pekka Vuollet aloittivat koneharrastuksensa jo lapsina ja perustivat Kalajoen Nelivedon vuonna 2004.
- Säilörehun korjuu on toiminnan ydin, ja hakkuukone tuo lisätuloa talvikaudella.
- Veljekset testaavat Valtran innovaatioita ja kehittävät omaa kalustoaan kustannustehokkaasti.
- Yrityksen liikevaihto oli noin 350 000 euroa, ja se osallistuu Farmari-messujen retkikohteeksi.
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