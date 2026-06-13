Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Mäntykuidun hinta nousi, nuorten metsien hoidossa riittää kirittävää MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

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MTK:n kevään Metsätutka -kyselyyn vastanneista metsänomistajista lähes puolet piti mahdollisuutta metsänhoitotöihin erittäin tärkeänä. Kuvituskuva. Kuva: Petri Jauhiainen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Männynjuurikääpä leviää pohjoiseen – täällä asti havaintoja on tehty

Männynjuurikääpää on havaittu aiempaa pohjoisempana.

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2. Nuorten metsien hoidossa riittää kirittävää – uudistamisissa vain pientä horjuntaa

Metsänomistajat arvostavat metsänhoitomahdollisuuksia, mutta yhä harvempi tarttuu toimeen. Alueellista vaihtelua esiintyy, ja työtahti hidastui puukaupan heikentyessä.

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3. Puukaupan tarjouksissa valtavia eroja

Puukauppa on käynyt alkuvuonna selvästi edellisvuosia hitaammin ja painopiste on siirtymässä loppuvuoteen, arvioi MTK tuoreessa puumarkkinakatsauksessaan.

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4. Kenelle kuuluvat tien varteen jääneet puupinon tähteet?

Varsinkin energiapuun tienvarsivarastojen nouto voi joskus toteutua useassa vaiheessa, kun kysyntä ja keliolosuhteet vaikuttavat puun kuljetuksiin.

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5. Kaikkien puulajien hinnat nousussa ‒ hakkuissa kova pudotus

Muun muassa mäntykuidun hinta nousi edellisviikosta melkein vajaa kaksi prosenttia.

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