Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Mäntykuidun hinta nousi, nuorten metsien hoidossa riittää kirittävääMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Männynjuurikääpä leviää pohjoiseen – täällä asti havaintoja on tehty
Männynjuurikääpää on havaittu aiempaa pohjoisempana.
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2. Nuorten metsien hoidossa riittää kirittävää – uudistamisissa vain pientä horjuntaa
Metsänomistajat arvostavat metsänhoitomahdollisuuksia, mutta yhä harvempi tarttuu toimeen. Alueellista vaihtelua esiintyy, ja työtahti hidastui puukaupan heikentyessä.
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3. Puukaupan tarjouksissa valtavia eroja
Puukauppa on käynyt alkuvuonna selvästi edellisvuosia hitaammin ja painopiste on siirtymässä loppuvuoteen, arvioi MTK tuoreessa puumarkkinakatsauksessaan.
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4. Kenelle kuuluvat tien varteen jääneet puupinon tähteet?
Varsinkin energiapuun tienvarsivarastojen nouto voi joskus toteutua useassa vaiheessa, kun kysyntä ja keliolosuhteet vaikuttavat puun kuljetuksiin.
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5. Kaikkien puulajien hinnat nousussa ‒ hakkuissa kova pudotus
Muun muassa mäntykuidun hinta nousi edellisviikosta melkein vajaa kaksi prosenttia.
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