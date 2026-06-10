IS: Tämä pihojen tuttu ahertaja voi häätää tehokkaasti jopa punkkejaSyy puutiaisten eli punkkien vähyydelle omassa pihapiirissä voi olla yllättävä.
Toiset pihat suorastaan kuhisevat puutiaisia eli punkkeja, toisissa niitä on tuskin lainkaan.
Ilta-Sanomien jutun mukaan syy tälle vaihtelulle voi piillä pihan pienimmissä asukkaissa, tarkemmin sanottuna kekomuurahaisissa.
Vaikka tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jouni Sorvari jutussa syyn olevan hyvinkin selkeä: kekomuurahaiset syövät puutiaisia.
Etenkin jo verta imenyt punkki on iso ja kömpelö, jää se helposti kekomuurahaisten saaliiksi.
Jutun mukaan pienet puutiaiset, jotka eivät ole imeneet verta, ovat taitavia kiipeilemään kasvustossa, eivätkä siten joudu yhtä todennäköisesti muurahaisten suihin.
Runsas määrä kekomuurahaisia ei kuitenkaan vielä takaa punkitonta pihaa. Punkkien määrä riippuu jutun mukaan paljon myös niitä kantavien eläinten määrästä.
Sorvari muistuttaa jutussa kekomuurahaisten muistakin vaikutuksista pihapiirissä. Ne pitävät punkkien lisäksi myös muun muassa hevosmuurahaisia ja viholaisia loitolla.
Pesät kannattaa siis jättää rauhaan.
”Voi olla, että jos kekomuurahaiset poistaa, voi saada hankalamman vieraan tilalle”, hän kertoo jutussa.
IS: Tämä kotipihan asukki hävittää tehokkaasti punkkeja
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