IS: Tämä pihojen tuttu ahertaja voi häätää tehokkaasti jopa punkkeja Syy puutiaisten eli punkkien vähyydelle omassa pihapiirissä voi olla yllättävä.

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Puutiaisia eli on ollut tänä keväänä paljon liikkeellä. Kuva: Jarkko Sirkiä

Metsä | Luonto Henna Lääveri

Toiset pihat suorastaan kuhisevat puutiaisia eli punkkeja, toisissa niitä on tuskin lainkaan.

Ilta-Sanomien jutun mukaan syy tälle vaihtelulle voi piillä pihan pienimmissä asukkaissa, tarkemmin sanottuna kekomuurahaisissa.

Vaikka tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, kertoo Luonnon­varakeskuksen erikois­tutkija Jouni Sorvari jutussa syyn olevan hyvinkin selkeä: kekomuurahaiset syövät puutiaisia.

Etenkin jo verta imenyt punkki on iso ja kömpelö, jää se helposti kekomuurahaisten saaliiksi.

Jutun mukaan pienet puutiaiset, jotka eivät ole imeneet verta, ovat taitavia kiipeilemään kasvustossa, eivätkä siten joudu yhtä todennäköisesti muurahaisten suihin.

Runsas määrä kekomuurahaisia ei kuitenkaan vielä takaa punkitonta pihaa. Punkkien määrä riippuu jutun mukaan paljon myös niitä kantavien eläinten määrästä.

Sorvari muistuttaa jutussa kekomuurahaisten muistakin vaikutuksista pihapiirissä. Ne pitävät punkkien lisäksi myös muun muassa hevosmuurahaisia ja viholaisia loitolla.

Pesät kannattaa siis jättää rauhaan.

”Voi olla, että jos kekomuurahaiset poistaa, voi saada hankalamman vieraan tilalle”, hän kertoo jutussa.

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