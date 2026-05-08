Suomessa on nyt ennätyksellisen suuria määriä valkoposkihanhia Valkoposkihanhien muutto alkoi toden teolla vappuna. Arvioiden mukaan puolet Barentsinmeren kannasta on nyt Suomessa.

Säät suosivat valkoposkihanhien muuttoa heti vapun jälkeen. Kuva: Lari Lievonen

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Birdlife Suomi pitää pienenä yllätyksenä ajankohtaan nähden suurta valkoposkihanhien määrää. Tiedotteen mukaan karkeasti arvioiden noin puolet Barentsinmeren noin 1,5 miljoonaisesta valkoposkihanhikannasta on nyt Itä- ja Etelä-Suomessa.

Koskaan aiemmin ei ole näin iso osuus Barentsinmeren kannasta saapunut Suomeen heti toukokuun alussa.

Valkoposkihanhien saapuminen huipentui toukokuun alkupäivinä. Suomessa laskettiin tuolloin muuttavia valkoposkihanhia kuitenkin varsin vaatimattomia määriä. Suurimmat luvut ilmoitettiin BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan 2.5. Loviisan Aspskäriltä 28 000 sekä 3.5. Savonlinnan Puruvedeltä 22 000 muuttavaa hanhea.

Iso osa Suomeen saapuneista valkoposkihanhista laskeutui Suomeen 2.–3.5. välisenä yönä. Ruokailevia ja lepäileviä valkoposkihanhia havaittiin eniten Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan pelloilla ja vesillä.

Selvästi suurin ilmoitettu määrä on Kouvolan Teutjärven 80 000 valkoposkihanhea 3.5. Pohjois-Karjalan suurin luku on 6.5. Liperin Siikakosken 25 000 ja Etelä-Karjalan Parikkalan Saaren 32 000 valkoposkihanhea.

Pelkästään Pohjois-Karjalassa lepäilevien ja ruokailevien valkoposkihanhien yhteismäärä on laskentojen perusteella nyt arviolta reilusti yli 200 000. Myös Pohjois-Savossa on havaittu valkoposkihanhia selvästi tavallista enemmän.

Ennusteiden mukaan hyvä sää suosii valkoposkihanhien muuttoa seuraavan viikon aikana.

”Korkeapaine vahvistuu Suomeen, jolloin kaunis sää ja heikko tuuli pitävät viime päivien vahvan muuton käynnissä. Ensi viikon alussa korkeapaine siirtyy itään, ja etelänpuoleinen lämmin virtaus on edelleen hyvä muuton vauhdittaja, tosin sateen mahdollisuus kasvaa”, ennustaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen.