Koirille tarkoitettujen susiliivien hankintaan saa jatkossa tukea Metsästäjäliitolta Valtio myönsi Metsästäjäliitolle avustusta muun muassa luonnon- ja riistanhoitoon sekä susiliivien hankintaan.

Susilife-hankkeen testaamassa suojaliivissä on koiran suojana piikit liivin selkäpuolella. Kuva: Susilife

Eduskunnan lisäykset valtion talousarvioesitykseen ohjasivat valtion tukea Metsästäjäliitolle.Valtio tukee 150 000 eurolla liiton luonnon- ja riistanhoitotyötä kuten vesilintujen hyväksi tehtävää kosteikkotyötä.

Lisäksi liitto saa erillisen 50 000 euron rahoituksen metsästäjille jaettavaksi metsästyskoirien susiturvaliivien hankintaan.

Susiliivi on koirille suunniteltu suojavaate, joka suojaa koiraa petoeläinten, villisikojen tai esimerkiksi risujen aiheuttamilta vammoilta. Markkinoilla on erilaisia liivejä, osa liiveistä on varustettu terävillä piikeillä, osassa on käytetty esimerkiksi viiltosuojamateriaaleja. Erikoisimmissa malleissa saattaa olla mahdollisuus kiinnittää kameroita tai erilaisia pelotteita, joilla pyritään häiritsemään suden toimintaa hyökkäystilanteessa.

Kameralla varustettu HukCa-liivikamera antaa koko ajan tilannekuvaa metsästä koiran silmin. Kuva: Jarno Artika

Teräspiikein varustetut metsästyskoirien suojaliivit todettiin Susilife-hankkeen kokeilussa tehokkaaksi keinoksi suojata koiria susien hyökkäyksiltä. Kokeilun aikana yksi liiviä käyttänyt koira joutui suden hyökkäyksen kohteeksi. Koira selvisi hyökkäyksestä lievin vammoin. Suurimmalle osalle koirista liivi istui hyvin ja niihin totuttiin nopeasti. Haasteina nähtiin kuitenkin liivin istuvuus, jäykkyys ja liivin paino.

Tuen tarkoituksena on lisätä metsästyskoirien turvallisuutta metsästystilanteessa. Uusi rahoitus ohjataan Metsästäjäliitosta liiton jäsenille. Metsästäjäliitto kertoo tiedotteessa, että liivin hankintatuki on sata euroa, joka maksetaan myöhemmin määriteltävien hakuehtojen mukaan.

Tukea voi hakea 1.1.2026 jälkeen ostettuihin liiveihin. Liivi kannattaa hankkia koiralle sovittaen ja on sen vuoksi syytä tehdä paikallista eräliikettä hyödyntäen.