Oikeusoppineen mukaan karhulupien saanti muualle kuin tihentymäalueille on epävarmaaKHO:n tuore ennakkopäätös ei tuonut selvyyttä karhun poikkeuslupien täytäntöönpanoon jatkossa.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.Artikkelin aiheet
- KHO:n ennakkopäätös 2026:36 ei ottanut kantaa hallinto-oikeuden karhulupien täytäntöönpanokiellon lainmukaisuuteen.
- Jarmo Kiurun mukaan ratkaisu ei tuonut selkeyttä karhun poikkeuslupien täytäntöönpanoon eikä lupien saanti ole varmaa muualla kuin tihentymäalueilla.
- Kiuru katsoo KHO:n linjan perustuvan virheelliseen EU-tuomioistuimen ja komission ohjeiden tulkintaan.
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