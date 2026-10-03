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Mitä metsurin viiltosuojahousut oikeasti suojaavat? Sahan teholla on myös väliä

Turva-asu metsätöihin voi estää vakavan vamman moottorisahatöissä. Erityisesti turvahousut ja viiltosuojat ovat tärkeä osa turvallista metsätyöasua – myös satunnaisissa pihatöissä.
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Metsä|Metsätyövälineet
3.10.202606:00
Risto Jussila
Lue artikkelin tiivistelmä
  • Viiltosuojahousujen kuidut voivat tukkia ketju-uran ja kärkipyörän, jolloin teräketju pysähtyy nopeasti ja vakava vamma voidaan välttää.
  • Turva-asut eivät estä onnettomuuksia, vaan turvallisuus perustuu varovaisuuteen, sahan hallintaan sekä kiireen, väsymyksen ja huonon näkyvyyden välttämiseen.
  • Viiltosuojien tasoluokat ovat 1, 2 ja 3. Suojaustasot ovat 20 m/s, 24 m/s ja 28 m/s. Pääosin housut ovat 1. luokkaa.
  • Voimakas saha voi läpäistä 1. luokan viiltosuojan korkeilla kierroksilla, mutta ketjun liike hidastuu olennaisesti.
  • Turva-asuissa käyttömukavuutta lisäävät jousto, ilmavuus, hengittävät kankaat ja tuuletusvetoketjut, mutta asun istuvuus on tärkeää.
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