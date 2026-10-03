Mitä metsurin viiltosuojahousut oikeasti suojaavat? Sahan teholla on myös väliä
Turva-asu metsätöihin voi estää vakavan vamman moottorisahatöissä. Erityisesti turvahousut ja viiltosuojat ovat tärkeä osa turvallista metsätyöasua – myös satunnaisissa pihatöissä.
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- Viiltosuojahousujen kuidut voivat tukkia ketju-uran ja kärkipyörän, jolloin teräketju pysähtyy nopeasti ja vakava vamma voidaan välttää.
- Turva-asut eivät estä onnettomuuksia, vaan turvallisuus perustuu varovaisuuteen, sahan hallintaan sekä kiireen, väsymyksen ja huonon näkyvyyden välttämiseen.
- Viiltosuojien tasoluokat ovat 1, 2 ja 3. Suojaustasot ovat 20 m/s, 24 m/s ja 28 m/s. Pääosin housut ovat 1. luokkaa.
- Voimakas saha voi läpäistä 1. luokan viiltosuojan korkeilla kierroksilla, mutta ketjun liike hidastuu olennaisesti.
- Turva-asuissa käyttömukavuutta lisäävät jousto, ilmavuus, hengittävät kankaat ja tuuletusvetoketjut, mutta asun istuvuus on tärkeää.
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