Syyskuun lopussa kokoontuneet Euroopan sahatavaran viejät maalasivat markkinatilanteesta poikkeuksellisen synkän kuvan. ”Tällä hetkellä maailmassa ei ole yhtäkään markkinaa, jolla menisi todella hyvin”, todettiin Portugalissa pidetyssä kokouksessa.

Verkkosivusto Timber-onlinen mukaan kokouksen ensimmäinen johtopäätös oli, että ongelmana on kysyntä, ei tarjonta. Sahatavaraa on riittävästi saatavilla. Esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Skandinaviassa toimitukset onnistuvat ilman ongelmia tuotannon supistumisesta huolimatta. Kun ostajia ei ole riittävästi, hinnat laskevat ja myyntikatteet joutuvat paineen alle.

Toinen havainto oli, että tuotantoalan riskit ovat siirtyneet hinnoista rahtiin ja maksuihin. Samalla luottovakuuttajat vetäytyvät, maksuajat pitenevät ja asiakkaat jättävät yhä useammin maksujaan suorittamatta.

Loppuvuoden ei uskota tuottavan parannusta. ”Kukaan ei odota nopeaa elpymistä Italiassa, Saksassa tai ulkomaisilla markkinoilla.”

Toiveet kohdistuvat pitkälti tekijöihin, joihin markkinaosapuolet eivät voi itse vaikuttaa, kuten Iranin sodan päättymiseen tai Yhdysvaltojen kanadalaiseen sahatavaraan kohdistuvien tullien muuttumiseen.

Timber-online: No upswing in sight this year (Maksullinen)