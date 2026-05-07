Metsäteollisuuden alakulo jatkuu ‒ Stora Enson tulos ei yllätäYhtiön liiketulos laski melkein kymmenyksen ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Stora Enson tulos heikkeni selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön oikaistu liiketulos laski 9 prosenttia 159 miljoonaan euroon viime vuoden 175 miljoonasta eurosta.
Liikevaihto pysyi lähes ennallaan. Ensimmäisellä kvartaalilla se oli 2,358 miljardia kuin se vuotta aiemmin luku oli 2,362 miljardia.
Oikaistu liiketulosprosentti heikkeni 6,7 prosenttiin vuoden takaisesta 7,4 prosentista.
Yhtiön mukaan kannattavuutta heikensi yhä Oulun kartonkitehtaan ylösajo. Linjan odotetaan saavuttavan täyden kapasiteettinsa vasta vuoden 2027 aikana.
Kannattavuutta heikensivät lisäksi epäsuotuisat valuuttakurssit. Stora Enso saa suuren osan tuloistaan muissa valuutoissa kuin euroissa.
Myös rahavirta heikkeni. Liiketoiminnan rahavirta supistui 125 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 192 miljoonaa euroa. Taustalla olivat suuremmat toimipaikkojen sulkemiskustannukset ja korkeampi käyttöpääoma.
Stora Enson omavaraisuusaste nousi maaliskuun loppuun mennessä 54,7 prosenttiin vuoden takaisesta 50,8 prosentista
Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoo, että ensimmäinen neljännes lähti hyvin käyntiin, mutta Iranin sodan puhkeaminen muutti markkinatilanteen. Hän ennustaa vaikutusten näkyvän toden teolla vasta seuraavalla neljänneksellä.
”Tilanne kasvattaa markkinoiden volatiliteettia ja lisää kustannuspaineita erityisesti energian, logistiikan sekä muiden muuttuvien kustannusten, kuten kemikaalien, osalta. Vaikutukset korostuvat todennäköisesti toisella neljänneksellä”, Sohlström kertoo tiedotteessa.
Yhtiö kertoo arvioivansa edelleen Keski-Euroopan sahojen kohtaloa.
Stora Enso kertoo Ruotsin metsäomaisuuden eriyttämisen etenevän suunnitellusti. Bergslagets Skogar -nimellä toimiva yhtiöllä on jo oma johtoryhmänsä.
