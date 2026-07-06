HS: Euroopassa riehui lukuisia maastopaloja viikonloppunaEsimerkiksi Portugalissa paloi 13 000 hehtaaria.
Viikonloppuna syttyi tuhoisia maastopaloja eri puolilla eteläistä Eurooppaa. Satoja ihmisiä jouduttiin evakuoimaan ja kymmeniä tuhansia kehotettiin pysyttelemään savun vuoksi sisätiloissa.
Helsingin Sanomien keräämien tietojen mukaan tuli on ollut irti ainakin Kreikassa, Ranskassa, Portugalissa ja Espanjassa
Portugalissa paloi 13 000 hehtaaria maastoa paikallisviranomaisten mukaan. Paikalle lähetettiin sammutusapua myös muista eteläisen Euroopan maista.
Myös Espanjassa kamppailtiin viikonloppuna suuria maastopaloja vastaan. Kymmeniä tuhansia ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa savun vuoksi maan luoteisosissa.
Ranskassa maastopalot uhkasivat pyöräilykilpailu Tour de Francen reittiä, jonka varrella paloja sammutti muun muassa kymmenkunta sammutushelikopteria ja -lentokonetta.
Kreikassa paloi sekä Ateenan että Thessalonikin lähellä.
Helsingin Sanomat: Näin tuhoisia maastopaloja torjuttiin eri puolilla EurooppaaArtikkelin aiheet
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