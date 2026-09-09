Metsä Group sai 21 miljoonaa euroa julkista rahaa Rauman jättihankkeeseenMetsä Group sai 21 miljoonan euron avustuksen Raumalle suunniteltuun hiilidioksidin talteenottolaitokseen. Yhtiön mukaan tuki on yksi keskeisistä edellytyksistä investoinnin toteutumiselle.
Metsä Groupin Raumalle suunnittelema puuperäisen hiilidioksidin talteenottolaitos on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 21 miljoonan euron avustuksen.
Avustus on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön käänteisessä huutokaupassa, jossa hankkeet kilpailivat tarjoamalla mahdollisimman alhaista avustuksen määrää investoitavaa hiilidioksidin talteenottokapasiteettia kohti.
”Avustuksen saaminen on yksi keskeisistä edellytyksistä investoinnin toteutumisessa. Myönteinen päätös tarkoittaa, että voimme jatkaa laitoksen suunnittelua”, kertoo Metsän viestintä- ja brändijohtaja Maria Mroué tiedotteessa.
Yhtiön mukaan varsinainen investointipäätös voidaan tehdä aikaisintaan alkuvuonna 2027. Rakennettava hiilidioksidin talteenottokapasiteetti Raumalla olisi 100 000 tonnia vuodessa. Talteen otettu hiilidioksidi myytäisiin sähköpolttoaineiden tuotantoon.Artikkelin aiheet
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