Autolla siirrettävät pilkekoneet yleistyvät, kun traktorin omistaa yhä harvempi – omilla kuljetuspyörillä varustettu Piko M30 -pilkekone on kevyt ja varusteltu hinattava

Piko Team Oy on valmistanut pitkään Piko-pilkekoneita. Uusimman traktorikäyttöisen R30-mallin rinnalle on nyt saatavilla myös M30-mobiilimalli, jossa on tuttua, mutta myös uutta.