Satelliitit paljastavat metsätuhot ja unohtuneet puutavarapinot – määräajat puiden poistamiselle lähestyy Kuorellisen havupuutavaran metsistä poistamisesta on säädetty tarkat määräajat, joilla pyritään estämään tuhohyönteisten leviämistä. Metsäkeskus hyödyntää satelliittikuvia valvonnassa.

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Tuulenkaatoja Punkaharjulla. Kuvituskuva. Kuva: Saara Lavi

Metsä | Metsänhoito Aida Salminen

Metsänomistajan tai puutavaran omistajan täytyy huolehtia, että kuorellinen havupuutavara kuljetetaan pois metsistä ja tienvarsilta metsätuholain määräajoissa.

Poistamisvelvoite vaihtelee sen mukaan ollaanko eteläisessä, keskisessä vai pohjoisessa Suomessa. Metsätuholaki ei koske lehtipuita.

Tämän vuoden alkupuolella tai syksyllä 2025 eteläisessä ja keskisessä Suomessa kaadettu mäntypuutavara tai metsätuhojen vaurioittamat puut on poistettava metsistä 1.7. mennessä, jos niiden määrä ylittää 20 kuutiometriä hehtaarilla.

Vastaavasti kuusipuutavara tai vaurioituneet kuuset on poistettava metsistä viimeistään 15.7., jos niiden määrä ylittää 10 kuutiometriä hehtaarilla. Lisäksi kesä–elokuun 2026 aikana kaadettu kuusipuutavara on poistettava metsästä 30 päivän kuluessa hakkuusta eteläisellä vyöhykkeellä.

”Metsäkeskus käyttää tänä vuonna ensimmäistä kertaa satelliittikuvia metsätuholain valvonnassa”, kertoo valmiuspäällikkö Eija Vallius Suomen metsäkeskuksesta.

Alkukesän sää on ollut keskimääräistä lämpimämpi ja kuivempi. Toisin sanoen olosuhteet ovat olleet suotuisat kirjanpainajan ja okakaarnakuoriaisen parveiluille.

Yksittäisiä tuulen kaatamia tai muita vahingoittuneita puita ei kuitenkaan tarvitse korjata pois metsistä, vaan niitä voi jättää metsään lahoamaan ja lisäämään metsäluonnon monimuotoisuutta. Niistä hyötyvät myös metsien tuhohyönteisten luontaiset viholliset.