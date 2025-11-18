Lukijalta: Vedyn siirtoverkko voi luoda mahdollisuuksia koko suomalaiselle yhteiskunnalle Haluamme suunnitella siirtoverkon avoimesti niin, että se täyttää kaasun tuottajien ja käyttäjien tarpeet sekä minimoi aiheutuvat haitat ympäristöön ja lähialueille, sanoo Kirsi Koivunen Gasgrid Finlandista. ”Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kerrotaan hankkeesta ja kuullaan paikallisia.”

Gasgridin kaasuputkityömaan viimeistelyä Inkoossa. Kuvituskuva. Kuva: Kari Salonen

Mielipide | Energia Lukijalta Kirsi Koivunen

Kansallisen vedynsiirtoverkon suunnittelu etenee ja Gasgridin maanomistajatilaisuudet ovat herättäneet keskustelua. Nina Wessberg ja Essi Laitinen Teknologian tutkimuskeskus VTT:sta sekä Pasi Rikkonen ja Aino Anttila Luonnonvarakeskuksesta kirjoittivat vetytalouden kehittämisen aiheuttamista ristiriidoista (MT 8.11.).

Gasgrid on valtion omistama yhtiö, joka vastaa kaasujen siirrosta Suomessa ja kehittää kansallista vedyn siirtoverkkoa valtion toimeksiannosta.

Kuten mielipidekirjoituksessa mainitaan, "vetytalous kytkeytyy suureen ilmastonmuutoksen vastaiseen tavoitteeseen – siirtymään pois fossiilisista polttoaineista kohti päästötöntä energiaa". Lisäksi vetytalous myös vahvistaa energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä tuo uusia investointeja ja työpaikkoja.

Kansallisen vedyn siirtoverkon kehitys on vasta alkuvaiheessa.

Aluksi on kartoitettu potentiaalisia tuotanto- ja kulutuskohteista ja huomioitu mahdolliset siirtoyhteydet ulkomaille. Näillä perusteilla reitti on hahmottunut länsirannikkoa mukaillen Torniosta Uudellemaalle. Lisäksi olemme keskustelleet muun muassa seitsemänkymmenen reitille sijoittuvan kunnan kanssa ja pyrkineet huomioimaan heidän näkökantansa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kerrotaan hankkeesta ja kuullaan paikallisia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA) ovat suurissa hankkeissa merkittävä vaihe, joissa tuotetaan valtava määrä tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista ympäristöön. YVA:ssa kerrotaan hankkeesta ja kuullaan paikallisia. Se mahdollistaa myös palautteenannon ja avoimen keskustelun.

Vedyn siirtoverkosta on alkuvaiheessa viisi alueellista YVA-menettelyä. Niiden toteuttamisen jälkeen hankkeet voivat edetä tarkempiin suunnittelu- ja lupavaiheisiin.

Kutsumme syksyn ja talven aikana kaikki reitin maanomistajat kuulemaan ja antamaan palautetta hankkeesta. Tilaisuuksia järjestetään yhteensä noin 40.

Kevään aikana järjestetään myös YVA:an liittyvät ensimmäiset yleisötilaisuudet. Mitä aikaisemmassa vaiheessa saamme palautetta, sitä paremmin se voidaan suunnittelussa huomioida. Palaute ja paikallistuntemus on arvokasta, jotta tarpeet alueiden käytölle voidaan sovittaa paremmin yhteen kansallisesti merkittäviä mahdollisuuksia tuovan vedyn siirtoverkon kanssa.

Kirsi Koivunen

maankäyttö ja luvitus

Gasgrid Finland Oy