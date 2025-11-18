Lukijalta: Metsistä ja ilmastosta puhuttaessa tulisi keskustella asioista eikä siitä, kuka saa puhua Ymmärtääkseni paperiteollisuus ajoi bioenergian luokittelua päästöttömäksi, kirjoittaa entinen kansanedustaja Satu Hassi (vihr.), joka vastaa Tommi Peltovuorelle tämän esittämään kritiikkiin.

Siinä, onko tarpeen muuttaa politiikkaa, ei kuitenkaan ole kyse syyllisistä, kirjoittaa Satu Hassi. Kuva: Tommi Hakala

Mielipide | Politiikka Lukijalta Satu Hassi

Tommi Peltovuoren kirjoitus (MT 15.11.) ”Satu Hassin väite vailla pohjaa – metsätalous ei ole ilmastovastuun vapaamatkustaja” on tyypillinen esimerkki metsäkeskustelusta, jossa politiikan kritiikki leimataan metsänomistajien syyllistämiseksi ja muutoksen esittäjä vääränlaiseksi ihmiseksi.

Peltovuori kommentoi Helsingin Sanomissa 6.10. julkaistua kirjoitustani. Se on osa pidempää keskustelua, johon ovat osallistuneet muun muassa Matti Vanhanen sekä Ilmastopaneelin puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.

Tutkijat totesivat (HS 22.9.), että metsiemme muuttuminen nielusta päästölähteeksi johtuu hakkuiden kasvusta, puuston kasvun pienentymisestä sekä maaperäpäästöjen kasvusta.

Vanhanen totesi (HS 25.9.), että päähuomion pitää olla saastuttavien päästöjen vähentämisessä, eikä hiilinieluilla pidä hakea lupaa polttaa fossiilisia kauemmin.

Kirjoituksessani totesin, että fossiilisten polttoa on vähennetty jo vuosikymmeniä. Useimpien alojen päästöt ovat Suomessa laskeneet, sähkön ja kaukolämmön tuotannon jopa yli 80 prosenttia. Mutta metsien hiilinielun romahdus on melkein mitätöinyt muiden alojen päästövähennykset.

Tähän vastauksena Peltovuori kirjoittaa, että olen ”metsänomistajia lähtökohtaisesti syyllisenä pitävä populisti”. Ja kommenttiketjussa onkin sitten koko kattaus henkilöön meneviä kommentteja.

Siinä, onko tarpeen muuttaa politiikkaa, ei kuitenkaan ole kyse syyllisistä tai kenenkään persoonan laadusta.

Suomen metsäala ajaa itseään umpikujaan, jos se sulkee silmänsä tutkimustuloksilta ja solvaa viestintuojat. Metsä- ja maatalous kuuluvat ensimmäisiin aloihin, joissa ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät, muun muassa tuholaisina, maaperäpäästöjen kasvuna ja puiden kasvun hidastumisena.

Ainakin nämä tutkijoiden ehdotukset ovat jääneet mieleeni: Palautetaan avohakattavan metsän ikäraja ja puiden koon alaraja. Metsänomistajille, jotka lykkäävät avohakkuuta myöhemmäksi, tulisi maksaa nielukorvaus. Suometsissä tulisi siirtyä jatkuvaan kasvatukseen. Ojituksesta pitäisi tehdä luvanvaraista.

Bioenergian ja hiilinielujen laskentatapa on sovittu YK:n ilmastoneuvotteluissa ja tarkentavia sääntöjä EU:ssa. Suomen kannanmuodostusta vetää maa- ja metsätalousministeriö. Ymmärtääkseni paperiteollisuus ajoi bioenergian luokittelua päästöttömäksi.

Nielujen romahduksen laskun maksaa yhteiskunta, eivät yksittäiset metsänomistajat.

Satu Hassi

entinen kansanedustaja (vihr.)