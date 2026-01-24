Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Metsävähennys veroilmoituksessa, mikä selittää Suomen ja Ruotsin nielueroa Maaseudun Tulevaisuus julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Ojitettujen soiden käyttäytymisellä saattaa olla merkittävä vaikutus Suomen ja Ruotsin hiilinielujen eroihin. Kuva: Kai Tirkkonen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Metsävähennys nousi – tämän vuoden veroilmoitus tehdään vielä vanhoilla luvuilla

Metsävähennys ilmoitetaan Omaverossa Menot ja varaukset -vaiheessa Metsävähennys-osiossa.

Metsävähennykseen oikeutetun metsänomistajan pitää ilmoittaa seurantatiedot verottajalle, vaikka ei hyödyntäisikään vähennystä verovuonna 2025. Juttu on tilaajille.

2. Miksi Ruotsin metsät nielevät hiiltä tehokkaammin kuin Suomen? Nämä seikat erottavat metsiämme

Ruotsin metsät nielivät hiiltä vuonna 2024 peräti 54,6 miljoonaa tonnia. Samaan aikaan Suomen metsien hiilinielu oli lähes olematon. Vaikka puuston hiilinielu oli yli 11 miljoonaa hiilidioksiditonnia, turvemaiden päästöt lähes nollasivat sen. Juttu on tilaajille.

3. Rohkea ratkaisu rämemänniköllä kannatti – näillä konsteilla kasvatuskelvoton kohde voi saada uuden alun

Sonkajärvellä kituliaasti kasvava männikkö oli malliesimerkki metsästä, jolle on helppo lyödä kasvatuskelvottoman suometsän leima. Ari Sirviö halusi kuitenkin ensin kokeilla jotain muuta. Juttu on tilaajille.

4. MTK arvioi myrskytuhojen jääneen 1,5 miljoonaan kuutioon

MTK:n mukaan Hannes-myrskyn tuhot ovat jäämässä noin 1,5 miljoonaan kuutioon, mikä on alle puolet Metsäkeskuksen luvusta. Järjestön mukaan myrskypuiden korjuu on syytä jättää ammattilaisille.

Vuoden vaihteessa riehunut Hannes-myrskyn vahingot keskittyivät Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueille.

5. Puun hinta viikolla 3: Mänty tuli rytinällä alas

Männyn hinta rojahti reilusti viikolla 3. Mäntytukki halpeni lähes euron kuutiolta. Mäntykuitu puolestaan halpeni reippaan euron. Hinnat alenivat koivutukkia lukuun ottamatta muillakin puutavaralajeilla. Juttu on tilaajille.

