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Juuri nyt | Männynjuurikääpä leviää pohjoiseen – täällä asti havaintoja on tehty
Tilaajalle | Nuorten metsien hoidossa riittää kirittävää – uudistamisissa vain pientä horjuntaa