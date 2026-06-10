Metsä Woodin muutosneuvottelut ohi – 100 työtehtävää väheneeMetsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa.
Metsä Woodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan, tai heidän työtehtävänsä muuttuvat.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä sata työtehtävää vähenee, Metsä Wood kertoo.
Metsä Woodin toimialajohtaja Jussi Noponen kertoi toukokuussa, että liiketoiminta-alueen tulos on painunut tappiolliseksi.
Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin.
Metsä Wood työllistää noin 1 600 ihmistä.Artikkelin aiheet
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