Karhuista on perinteisesti otettu talteen metsästysmuistoiksi ainakin talja ja kallo. Arkistokuvassa karhujahdissa ammuttu karhu.

Karhuista on perinteisesti otettu talteen metsästysmuistoiksi ainakin talja ja kallo. Arkistokuvassa karhujahdissa ammuttu karhu. Kuva: Lari Lievonen

Luonnonsuojeluliitto Tapio Karelia on valittanut karhunkaatoluvista.

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehty valitus koskee lupaa 24 karhun kaatamiseen Lieksassa. Valituksessa vaaditaan ensisijaisesti päätöksen kumoamista.

Valituksessa vaaditaan lisäksi ruhojen käyttökieltoa.

Valituksessa vaaditaan päätöksen täytäntöönpanokieltoa, joka koskisi kaadetun karhun ruhon tai sen osien hallussapitoa ja saattamista metsästäjän omaisuudeksi.

Luonnonsuojeluliitto Tapiola Karelian mukaan hallinto-oikeuden tulisi myös pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisu asiaan ennen sen käsittelyä.

Luonnonsuojeluliitto Tapiola Karelia on Luonnonsuojeluliitto Tapiolan piirijärjestö.

Valitusaika luvista päättyy keskiviikkona. Karhua ei ole Suomessa metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen.

Valituksessa ei vaadita täytäntöönpanokieltoa itse poikkeusluvalle, joten näillä näkymin metsästys voisi siis alkaa Lieksassa 20. elokuuta.

Hallinto-oikeus voisi kuitenkin määrätä täytäntöönpanokiellon saaliin hyödyntämiselle.

Käyttökielto tarkoittaisi Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkösen mukaan sitä, että kaadettu karhu menisi valtiolle tai hävitettäväksi.