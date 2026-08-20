Karhunmetsästys on alkanut tänäänTavoitteena on Suomen riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja.
Karhunmetsästys alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus.
Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle.
Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja.
Riistakeskuksen mukaan metsästyksellä harvennetaan kasvanutta karhukantaa sekä rajoitetaan kannan kasvua ja tihentymien muodostumista metsästysalueilla.
Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut alueelliset kiintiöt poronhoitoalueelle. Metsästysvuonna 2026–2027 kiintiö on yhteensä 85 karhua. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja, Riistakeskus kertoo.Artikkelin aiheet
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