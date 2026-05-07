Metsästäjä tuomittiin suden ampumisesta Ruotsissa – susi ei ollut riittävän lähellä metsästyskoiraa Metsästäjä tuomittiin suden ampumisesta, koska oikeuden mielestä sudesta ei aiheutunut välitöntä vaaraa, jotta voitaisiin vedota pakkotilaan.

Pakkotila on tilanne, jossa on uhkaava välitön ja pakottava vaara.

Eija Vallinheimo

Lue artikkelin tiivistelmä Ruotsissa Halmstadin käräjäoikeus tuomitsi metsästäjän ehdolliseen vankeuteen ja sakkoihin suden ampumisesta. Oikeuden mukaan noin 200 metrin etäisyys ei osoittanut välitöntä vaaraa. Asianajaja Sven Severin aikoo valittaa, ja Mikael Samuelsson pitää päätöstä huolestuttavana. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Metsästäjä, joka ampui villisikajahdin yhteydessä suden pelastaakseen metsästyskoiransa hengen, on tuomittu Ruotsissa Halmstadin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeusrangaistukseen metsästysrikoksesta.

Hänelle määrättiin maksettavaksi 46 000 kruunun eli reilun 4 000 euron sakot ja hieman yli 86 000 kruunun eli noin 8 000 euron vahingonkorvaus valtiolle. Lisäksi maksettavaksi tuli hieman yli 70 000 kruunun oikeudenkäyntikulut. Asiasta kertoo Svensk Jakt.

Metsästäjät ampuivat tapaninpäivänä 2024 kaksi sutta. Molemmat vetosivat metsästyslain 28. pykälään eli pakkotilaan. Toisen metsästäjän rikosepäily hylättiin, mutta toista metsästäjää vastaan nostettiin syyte törkeästä metsästysrikoksesta.

Syyttäjän mukaan metsästyskoiran ja suden välinen etäisyys oli liian suuri, eikä sudesta aiheutunut välitöntä vaaraa koiralle. Suden ja koiran etäisyys oli tilanteessa noin 200 metriä.

Oikeus muistutti päätöksessä, että poikkeussäännökselle, joka antaa oikeuden ampua suden tällaisessa tilanteessa, asetetaan korkeat vaatimukset. Niinpä oikeus päätteli, että vaikka susilla olisi ollut haju metsästyskoirasta ampumisen aikaan, oikeuden mukaan ei ole varmaa, että susi olisi hyökännyt koiran kimppuun.

Oikeus ei kuitenkaan uskonut, että metsästäjän toiminta oli tahallista. Tämän takia metsästäjää ei tuomittu törkeästä metsästysrikoksesta.

Metsästäjää edustava asianajaja Sven Severin on erittäin pettynyt tuomioon.

”Tämä ei lähetä oikeita signaaleja. Tuloksena on nyt se, että yksikään metsästäjä ei uskalla kaataa sutta ellei se jo ole metsästyskoiran hampaissa”, Severin sanoo Svensk Jaktille.

Asianajaja kertoo haluavansa tehdä valituksen ja jatkaa asian käsittelyä korkeammassa oikeusasteessa.

Ruotsin Metsästäjäliitto toteaa, että hätävarjeluun liittyy aina harmaa alue, koska se sisältää päätöksiä, jotka on tehtävä erittäin lyhyessä ajassa.

”Siksi on tärkeää, että pykälä 28 testataan nyt läpikotaisin”, sanoo Ruotsin Metsästäjäliiton puheenjohtaja Mikael Samuelsson. Hänen mielestään oikeuden päätös vähentää luottamusta hallintoon, mikä ei hyödytä ketään, kaikkein vähiten susia.

Metsästäjäliiton mukaan koko Ruotsin metsästysyhteisölle on tärkeää, että saadaan selvä kuva siitä, miten oikeusjärjestelmä suhtautuu pakkotilaan vetoamiseen.

Samuelsson nostaa esille erityisesti sen, että käräjäoikeuden mukaan teossa ei nähty tahallisuutta, mutta silti ampuja sai maksettavakseen suuret sakot ja vahingonkorvaukset.

”Jos tämä päätös vahvistetaan, siitä voi tulla uusi käytäntö. Periaatteena tulisi olla vapauttava tuomio silloin, kun teosta puuttuu tahallisuus.”

Svensk Jakt on Ruotsin Metsästäjäliiton jäsenlehti