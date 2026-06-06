Metsänhoitoyhdistysten verkkopalvelu uudistui – nyt reitit voi tallentaa kartalleLähitulevaisuudessa metsänomistaja voi seurata palvelussa puukaupan etenemistä reaaliaikaisesti tarjouksesta lopputarkastukseen asti.
Metsänhoitoyhdistysten digitaalinen asiointipalvelu OmaMetsä on uudistunut.
Yksi metsänomistajien eniten toivomista uusista ominaisuuksista on ollut mahdollisuus tallentaa oma kulkureitti maastossa. Sen lisäksi palveluun on lisätty muita uusia karttatoimintoja, kuten pinta-alan ja etäisyyden mittaus. Uudet toiminnot ovat metsänhoitoyhdistysten jäsenten käytössä.
”Reitin tallennus on ollut metsänomistajilta paljon toivottu toiminnallisuus. Sen avulla käyttäjä voi hyödyntää palvelua entistä paremmin maastossa, ja samalla myös reitin pinta-alan mittaus tuo lisää käytännön hyötyä metsänhoidon suunnitteluun”, sanoo Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP oy:n järjestelmäasiantuntija Jari Jordan tiedotteessa.
Karttatoimintojen lisäksi palvelun etusivua on selkeytetty ja mobiilikäyttöä parannettu.
Jordan arvelee, että jo lähitulevaisuudessa metsänomistaja voi seurata palvelussa puukaupan etenemistä reaaliaikaisesti tarjouksesta lopputarkastukseen asti.
”Samalla myös luonto- ja monimuotoisuustiedot tulevat näkymään palvelussa aiempaa vahvemmin.”
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