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Juuri nyt | Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua väliaikaisesti Kaakkois-Suomessa
Tilaajalle | Video: Sudet ahdistelivat hevosia – tamma menetti arvovarsan ennen laskettua aikaa Hagelstamien ratsutilalla Porvoossa