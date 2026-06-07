Metsästäjä, huolehdi luvat kuntoon ennen vieraan saapumistaUlkomaisen metsästäjän tulee hoitaa lupa-asiat ajoissa kuntoon
Mikäli saat ulkomaisia metsästysvieraita, ole metsästyskorttiasioissa hyvissä ajoin yhteydessä alueesi riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajaan, Suomen riistakeskus tiedottaa.
Ulkomaalaisellakin metsästäjällä tulee olla metsästysoikeus alueelle, jolla on tarkoitus metsästää. Metsästyslupia myyvät metsästysoikeuden haltijat, kuten metsästysseurat, maanomistajat tai valtion maille Metsähallitus.
Tarvittaessa asiakkaan tulee hankkia itse käännökset metsästysasiakirjoista ja selvityksistä. Metsästyskortti tai todistus tulee esittää tarvittavine käännöksineen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.
Riistakeskuksen mukaan ulkomaalainen metsästäjä tarvitsee Suomessa metsästääkseen: suomalaisen metsästyskortin, metsästysluvan alueelle, jolla aikoo metsästää ja suomalaisen ampumakoetodistuksen.
Lisäksi jos aiottu riista todistuksen vaatii tarvitaan lupa aseen ja koiran maahan tuomiseksi.
Ampumakoe tarvitaan useimmiten metsästettäessä suurriistaa kiväärillä tai metsästysjousella.
Riistanhoitoyhdistys myöntää vastaavuuden ampumakoetodistukseen toisessa maassa suoritetusta ja voimassa olevasta ampumakokeesta tai muusta luotettavasta selvityksestä.
Selvityksessä on käytävä ilmi, että vieraalla on kotimaassaan oikeus metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä. Kiväärin ja jousen suhteen menetellään samoin tavoin.
Ampumakoetodistuksen voi hankkia samalla kun vieraalle hankitaan suomalainen metsästyskortti ja se on voimassa enintään 3 vuotta.Artikkelin aiheet
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