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Juuri nyt | Hukkakaura saastuttanut lähes viidenneksen Suomen pelloista
Uutiset | St1:n Anttosen mukaan Mynämäen hiilineutraaliudessa ei ole kunnianhimoa – kunta ottaa kehuna