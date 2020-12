Tiesitkö, että joulupuusta voi ottaa hyödyn irti myös joulun jälkeen? Aarre: Kuusi alkaa kasvattaa ruuanlaittoon kelpaavia kerkkiä, jos se saa riittävästi vettä ja lämpöä

Kun joulu on ohi ja kuusesta on aika luopua, kuusen vuosikasvaimista voi valmistaa herkkuja kotikeittiössä.

Sari Tammikari

Suomalainen metsäkuusi on paitsi tärkeä metsätalouspuu myös monipuolinen rohto- ja ravintopuu.

Metsäkuusi (Picea abies), joulun tuoksuva koriste, on käyttökelpoinen myös keittiössä. Jos sitä hoidetaan huolellisesti leikkokukkien tavoin ja sille annetaan riittävän suuri vesiastia, sen neulaset säilyvät vihreinä pitkään. Jos joulukuusi on saanut riittävästi vettä ja lämpöä, se alkaa kasvattaa uusia vuosikasvaimia eli kerkkiä.

Kerkät ovat hyvin C-vitamiinipitoisia, tosin täysikasvuisissa neulasissa C-vitamiinia on vielä enemmän ja niiden maku on voimakkaampi. Kerkissä on flavonoideja, kalsiumia, magnesiumia, karoteenia ja kaliumia. Neulaset sisältävät muun muassa karoteenia sekä kivennäis- ja aromiaineita.

Kuusenneulasten ja -kerkkien maku sopii hyvin yhteen tumman suklaan, puolukan, sienien, graavikalan, punaisen viinimarjan, mustikan, rahkan, raejuuston, maustamattoman jogurtin ja jäätelön kanssa.

Kerkät käyvät sekä makeisiin että suolaisiin ruokiin, kuten uuniomeniin, uunijuureksiin, pestoon, salaatinkastikkeisiin, vadelmarahkaan, vanukkaaseen tai raparperikiisseliin. Kuusen oksat neulasineen sopivat havujuomaksi tai siman, kotikaljan ja oluen mausteeksi.

Lue koko juttu Aarteen sivuilta ja ota talteen reseptit kuusenkerkkäsiirappiin ja -jäädykkeeseen.