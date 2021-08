Paula-myrskyn tuhopuiden korjuussa pullonkaulana sahapuiden vastaanotto – "Koneita ja ihmisiä kyllä riittää"

Kai Tirkkonen

Taivalkoskelainen Veikko Räisänen sai myytyä myrskyn kaatamalta 30 hehtaarin aukolta puut Pölkylle.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun pohjoisosissa kesäkuussa riehuneen Paula-myrskyn tuhoista on tällä hetkellä korjattu 10–20 prosenttia, arvioi Koillismaan metsänhoitoyhdistyksen johtaja Antti Härkönen.

Härkösen mukaan tuhoalueilla operoi 80 koneketjua ja puuta tulee tienvarteen päivittäin 10 000–15 000 kuutiometriä.

"Jos hirveän hyvin menee, loka–marraskuussa ennen lumen tuloa on miljoona mottia korjattu."

Rajoittava tekijä korjuutöiden etenemisessä on sahapuiden vastaanotto, hän toteaa.

"Koneita ja ihmisiä kyllä riittää."

Tukkipuuta ei pysty hakkaamaan varastoon, sillä tukkia uhkaa sinistyminen. Kuitupuulla ei ole niin kiire.

Saarissa ja soilla sijaitsevien tuhokohteiden kohtalosta Härkönen on huolissaan, sillä puun kuljetus vaatisi kovia pakkasia. Jos lunta on yli kymmenen senttiä, myrskypuiden korjuu on hankalaa talvella. Kaatuneet puut ovat lumen alla piilossa.

"Jos puut ovat pinossa, ne pystytään kyllä hakemaan", Härkönen toteaa.

Metsäkeskukseen oli 12.8.2021 mennessä tullut 15 041 hehtaarin edestä myrskytuhojen hakkuuseen liittyviä metsänkäyttöilmoituksia Paula-myrskyn pahimmilta tuhoalueilta.

Kunnittain ne jakautuvat seuraavasti: Taivalkoski 3 663 hehtaaria, Kuusamo 3 554 hehtaaria, Pudasjärvi 3 022 hehtaaria, Utajärvi 2 240 hehtaaria, Puolanka 1 004 hehtaaria, Suomussalmi 1 003 hehtaaria, Vaala 555 hehtaaria.

Metsäkeskuksen valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen arvioi, että myrskyhakkuita tehdään Paulan vaikutusalueella 20 000–23 000 hehtaarin verran.

"Asta-myrskyn jälkeen metsänkäyttöilmoituksista noin puolet tehtiin kuukauden kuluessa myrskystä. Ilmoitusten saapuminen päättyi puolessa vuodessa", Niskanen kertoo.

Timo Filpus

Paula runteli pahiten Koillismaata.