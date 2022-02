Suomi ryhtyy valmistelemaan EU:n vaatimia suojelutoimia – MTK:n metsäjohtaja uskoo, että talousmetsän monimuotoisuus täyttää lievän suojelun kriteerit

Suomen maa-alueista ja sisävesistä on nykyisellään suojeltu 17 prosenttia ja merialueista kymmenen prosenttia, joten tiukimmankin suojelun velvoite olisi jo täytetty.

Heikki Willamo

Esimerkiksi purojen elinympäristöt on jo nykyisellään turvattu Metsälaissa niin, että niiden ominaispiirteitä ei saa huonontaa.

Ympäristöministeriön asettamat ohjausryhmä ja työryhmä ryhtyvät laatimaan ehdotuksia siitä, mihin toimiin Suomi sitoutuu pysäyttääkseen luontokadon ja kääntääkseen luonnon tilan kehityksen myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n komissio odottaa jäsenmailta sitoumuksia biodiversiteettistrategian toimeenpanosta tämän vuoden aikana. Jäsenmaat määrittelevät itse millaisilla toimilla tavoitteet saavutetaan, ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan.

Suomessa keinojen lähtökohtana on vapaaehtoisuus Helmi- ja Metso-ohjelmien tapaan.

EU:n tavoitteena on kasvattaa suojelupinta-alaa 30 prosenttiin maa-alueilla ja 30 prosenttiin merialueilla siten, että vähintään kolmannes tästä on tiukasti suojeltua.

Tavoitteeseen on tarkoitus päästä lisäämällä suojelualueverkostoon alueita lajien ja luontotyyppien suojelun parantamiseksi. Työssä tarkastellaan myös muita luonnon monimuotoisuutta turvaavia alueita kuin suojelualueita.

Näiden alueiden pinta-ala lasketaan osaksi suojelupinta-alaa. Näin laskettuna Suomen maa-alueista ja sisävesistä on nykyisellään suojeltu 17 prosenttia ja merialueista kymmenen prosenttia.

Suomen sitoumuksen valmistelussa tehdään ehdotus uusista suojelualuekokonaisuuksista sekä suojelun keinoista, tavoitteista ja tarvittavista resursseista.

Laajapohjainen ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski ja varapuheenjohtajana Ilkka Herlin.

”Laajalla yhteistyöllä saamme määriteltyä Suomen kannalta parhaat toimet EU:n biodiversiteettistrategian toteuttamiseksi,” Damski sanoo.

MT:lle Damski toteaa, että ohjausryhmä on laajapohjainen, joten eri näkökulmat tulevat siinä hyvin kuulluiksi.

"Lähdemme nyt katsomaan tilannekuvaa ja pohtimaan, mitä on tehtävissä."

Ohjausryhmässä istuu myös MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola. Hän ei ole EU:n tavoitteiden vaikutuksista kovin huolissaan.

"Meillä on jo kymmenen prosenttia maa-alueista tiukasti suojeltua. Kansallisesti olemme jo pitkällä. Nyt keskustellaan pääosin siitä, miten 20 prosentin lievempi suojelu toteutetaan", Mäki-Hakola sanoo MT:lle.

"Kaikilla talousmetsillä on jo nyt käytön rajoituksia, ja niissä on huomioitu monimuotoisuuden turvaaminen. Näkisin, että kun tämä ymmärretään, niin tajutaan, miten hienosti Suomessa on hoidettu luontoasiat."

