Metsä on mahtava sijoitus omakotitaloon verrattuna On erinomaisen myönteinen asia, että missä päin Suomea tahansa metsänomistaja voi olla kohtuullisen varma siitä, että hän saa tarvittaessa tilansa myytyä – vieläpä hyvällä hinnalla.

Metsätilakauppa kävi viime vuonna vilkkaasti, vaikka puukaupan suhdanne hiipui. Kuva: Hanne Manelius

Pääkirjoitus Hanna Lensu

Metsätilakauppaa tehtiin viime vuonna vilkkaasti, kertovat tilastot ja välittäjien arviot. Moni innostui ostamaan lisämaata, kun puusta maksettiin keväällä ja kesällä huippuhintoja. Kauppahintaa sai heti kuitattua nopeilla puukaupoilla, jos ostetulla tilalla oli hakkuumahdollisuuksia.

Viime vuoden tilakaupassa näkyi myös se positiivinen piirre, että yksityiset ostajat näyttävät palanneen markkinoille. Välillä rahastot ja muut kasvottomat dominoivat tilakauppaa niin vahvasti, että heräsi jo huoli suomalaisen maanomistuksen rapautumisesta ja kansallisomaisuuden katoamisesta tuntemattomien kansainvälisten sijoittajien käsiin.

Vaikka metsäteollisuuden suhdanne on juuri nyt heikko, tilakaupan uskotaan yhä jatkuvan vilkkaana tänäkin vuonna. Muun muassa metsävähennyksen korotus kannustanee ostajia tilakaupoille. Metsätilojen ostajien usko tulevaisuuteen näyttää olevan vankka; suhdanteet eivät sitä hetkauta.

Se, että kauppa käy, on monessa suhteessa myönteinen asia. Metsät tulee hoidettua. Teollisuus saa puuta. Aktiivinen toiminta tuottaa työtä ja toimeentuloa. Veroeurot kilisevät valtion kassaan.

Missä päin Suomea tahansa metsänomistaja voi olla kohtuullisen varma siitä, että hän saa tarvittaessa tilansa myytyä ja vieläpä hyvällä hinnalla – vieläpä riippumatta siitä, millaisessa kunnossa kohde sattuu olemaan. Tästä kannattaa olla iloinen.

Jos tilannetta vertaa vaikkapa omakotitalojen koko maan markkinatilanteeseen, metsän markkina-arvo on suorastaan ruhtinaallinen. Suomessa on myynnissä lukemattomia hyväkuntoisia asuntoja, joille ei kerta kaikkiaan löydy minkäänlaista ostajaa.

Niitä ei haluta edes ilmaiseksi – puhumattakaan huonokuntoisista rakennuksista. Tämä heijastuu metsätilojenkin kauppaan. Jos kiinteistöllä on rakennuksia, sitä on usein vaikeampaa myydä kuin pelkkää metsämaata.

Myös metsätilojen tarjonta pysyy vakaana, sillä ikääntyviä metsänomistajia on niin paljon, että tietty osuus heistä päätyy jatkuvasti myymään tilansa. Myös monessa kuolinpesässä omaisuuden myynti koetaan helpoksi ja tasapuoliseksi tavaksi pesän jakoon.

Pitkäaikaiselle omistajalle kynnys luopua omasta metsästä on usein iso. Vieläkin suurempi se on, jos tila on ollut suvun omistuksessa pitkään.

Luopuja voi kuitenkin vaikuttaa metsänsä kohtaloon valitsemalla omiin arvoihin sopivan ostajan. Jos metsässä on luontoarvoja, sille voi löytyä erinomainen ostaja, joka sitoutuu suojeluun.

Ammattimaiset metsätalousyrittäjät puolestaan osaavat hyvän metsänhoidon. Olen nähnyt lukuisia tapauksia, joissa hoitamatta jääneelle rääseikölle on muutamassa vuodessa tapahtunut ihmeitä, kun ammattilainen on käyttänyt hoitotöihin aikaa ja harkintaa.

Edellisen omistajan murheenkryynistä voi huolellisella työllä kehkeytyä monipuolinen talousmetsä.

Kirjoittaja Hanna Lensu on tuottaja.