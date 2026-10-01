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Metsä
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Metsänhoito
1.10.2026
17:00
Analyysi
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
metsätalous
metsänomistus
ilmastonmuutos
avohakkuu
jatkuva kasvatus
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