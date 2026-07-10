Yle: Itä-Suomen karhukanta työllistää alueen poliisia – tehtävämäärä moninkertaistunut viime vuosinaItä-Suomen poliisilaitokselle hätäkeskuksesta välitettyjen karhutehtävien määrä vuonna 2023 tehtäviä oli 45, vuonna 2024 jo 131 ja viime vuonna 199.
Karhutehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella merkittävästi. Poliisilaitoksen johtamisjärjestelmä on jo äärirajoilla, ja poliisi on tarvinnut vapaaehtoisten metsästäjien apua karhujen kanssa ennätyksellisen paljon.
Asiasta uutisoi Yle.
Itä-Suomen poliisilaitokselle hätäkeskuksesta välitettyjen karhutehtävien määrä vuonna 2023 tehtäviä oli 45, vuonna 2024 jo 131 ja viime vuonna 199.
Määrä on siis kasvanut nopeasti. Ylen haastatteleman rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan tänä vuonna tehtäviä on kesäkuun loppuun mennessä tullut jo parisataa.
Yleensä kyse on tilanteista, joissa karhu on nähty taajamassa tai asutuksen lähellä. Kaikki tehtävät eivät kuitenkaan aina johda toimenpiteisiin.
Karhutehtävien lisääntymiseen Itä-Suomessa vaikuttaa alueen karhukanta, joka on maan tihein. Ylen mukaan poliisi on Itä-Suomessa joutunut tehtävämäärän kasvun vuoksi keventämään karhun karkotuspäätöksen tekemiseen liittyvää menettelyä.
Eläinkohtaisten päätösten sijaan poliisi tekee yhden karkotuspäätöksen. Päätöstä voidaan käyttää koko riistanhoitoyhdistyksen alueella.
Rikosylikomisario Pohjolaisen mukaan poliisi ei jätä muita tehtäviä hoitamatta karhutehtävien vuoksi. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat tilanteet menevät aina etusijalle.
Ennätysvilkkaan kevään aikana karhutehtäviin on valjastettu myös runsaasti vapaaehtoista apua ja poliisi välittää karhuihin liittyvät tehtävät vapaaehtoisille metsästäjille.
He karkottavat tarpeen mukaan karhuja asutuksen läheltä tai esimerkiksi jäljittävät onnettomuudessa loukkaantunutta eläintä.
Ylen tietojen mukaan karhuihin liittyvien suurriistavirka-aputehtävien eli SRVA-tehtävien määrä on tänä vuonna nousemassa ennätyksellisen korkeaksi.
Suomen riistakeskuksen mukaan tänä vuonna karhuun liittyviä SRVA-tehtäviä oli kesäkuun 17. päivään mennessä kirjattu jo 74. Koko viime vuonna tehtäviä oli 78.
Jutun mukaan poliisi poliisi kannattaa karhukannan hallitsemista metsästyksellä.
Pohjolaisen mukaan karhukannan kasvaessa Itä-Suomessa poliisi joutuisi todennäköisesti irrottamaan keväisin ja syksyisin erillisen yleisjohtajan hoitamaan pelkkiä suurpetotehtäviä.
”Se olisi melkoinen resurssisyöppö.”
Yle: Poliisi on pulassa Itä-Suomessa, koska karhuja on liikaa
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