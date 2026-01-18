Bensasahat ylivoimaisia suosikkeja puunkaatoon, muissa töissä akkukoneiden suosio nouseeKonevalmistaja Stihlin teettämän tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia ammattikäyttäjistä pitää polttomoottorisahaa on parhaana välineenä puiden kaatoon.
Puiden kaatamisessa polttomoottorilla varustettu saha on edelleen ylivoimainen suosikki, selviää Stihl Nordicin teettämästä tutkimuksesta. Yhtiö selvitti ammattikäyttäjien näkemyksiä metsä- ja puutarhanhoitolaitteiden käytöstä Pohjoismaissa. Vastaajista 81 prosenttia oli sitä mieltä, että puiden kaatamiseen polttomoottorisaha on paras väline.
Sen sijaan puiden karsintaan 50 prosenttia vastaajista valitsisi sähkökäyttöisen sahan. Myös esimerkiksi pensaiden ja pensasaitojen trimmaamiseen 64 prosenttia vastaajista valitsisi sähkölaitteen.
Kolmannes vastaajista kertoi sähkölaitteisiin siirtymisen aiheuttaneen töiden uudelleenjärjestelyjä. 43 prosenttia kertoi, että sähkölaitteet on voitu ottaa käyttöön ilman lisäjärjestelyjä.
Stihl teetti tutkimuksen viime vuonna ruotsalaisella Novus -tutkimuslaitoksella. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 785 henkilöä Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta. Vastaajat olivat muun muassa metsätalouden, viherrakentamisen ja puutarha-alan ammattilaisia sekä maanomistajia.Artikkelin aiheet
