Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Näin uskomattomia taideteoksia kuura saa aikaan – katso lukijoiden upeat kuvat
Tilaajalle
|
Ruokatoimittaja Anneli Pessala on nähnyt ruokakulttuurin muutokset – ”Kohta multaporkkanat ovat ihmisille ihan vieraita”
Talouskäänteen odotus on pitkittynyt sahoilla
Monia sahatavaran vientimaita vaivaa heikko taloustilanne, joka hillitsee rakentamista ja sahatavaran kulutusta.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Puukauppa
8.12.2025
05:00
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
puukauppa
Aarre
sahatavaran vienti
tukin hinta
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Vierailin metsästyskoirien kokeissa ja tajusin monet luuloni vääriksi
2
Koti
|
Näin kauan muovikuusta pitää käyttää, jotta se pääsee ekologisuudessa samalle viivalle aidon kuusen kanssa
3
Metsänhoito
|
Raivauskoulu, osa 4: Näin kaadat puut niin, ettei raivaamaton alue täyty rungoista
Tilaajalle
4
Podcast
|
Kauneusalan yrittäjä vaihtoi salongin puutavara-auton ohjaamoon – kuuntele podcast
5
Koneviesti
|
Stihl uudisti MS 400-moottorisahansa – Koneviestin kokeilussa ollut uutuus poikkeaa selvästi aiemmasta
Tilaajalle
6
Metsä
|
Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: UPM ja Sappi niputtavat painopaperinsa, turveyrittäjä ryhtyi ennallistajaksi, metsätuet mullistuvat
7
Erä
|
EU-komitea joutuu luovimaan lyijyammusrajoitukseen liittyvien kiistojen keskellä
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Vuonna 2024 metsien markkinahakkuut jatkoivat tämän vuosikymmenen trendiä pienin alueellisin vaihteluin
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Merimetalli Ky
Koti
|
Riukuaita kuuluu suomalaiseen maisemaan – helppo asentaa itse