UPM:n italialainen toimitusjohtaja Massimo Reynaudo haluaa siirtää yhtiön paperitehtaat kokonaan uuteen kansainväliseen yhtiöön. Kuva: Jarno Mela

Pääkirjoitus | Metsäteollisuus Pääkirjoitus Jouni Kemppainen

Suomalaisen metsäteollisuuden lippulaivanakin pidetty UPM:n sinivalkoinen väri haalistuu. Yhtiön pääkonttori on edelleen Helsingissä, mutta vähä vähältä UPM siirtää toimintojaan muualle.

Viimeisin italialaisen Massimo Reynaudon johtaman metsäjätin siirto koski yhtiön historiallista ydintä, paperitehtaita.

UPM ilmoitti torstaina siirtävänsä kahdeksan tehdastaan uuteen eteläafrikkalaisen Sappin kanssa perustettavaan yhteisyritykseen (MT 4.12.). Näistä kolme toimii Suomessa.

Sappilta perustettavaa yhtiöön siirtyy neljä tehdasta, joiden mukana on Kirkniemen perinteikäs yksikkö.

Siirron myötä UPM:n liikevoitto pienenisi runsaasta 10 miljardista noin 8 miljardiin, mutta se omistaisi kuitenkin uudesta yhtiöstä puolet.

Yritysjärjestelyllään molemmat yhtiöt pyrkivät saamaan lisää pontta painopaperimarkkinan kannattavuuteen, joka on vuosi vuodelta heikentynyt.

Tehtaiden osalta pudotuspeli voi hyvin jatkua. Työntekijöitä edustavan Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan kyseessä on ”roskapankin” muodostaminen, jonka tarkoituksena on jatkaa tehtaiden alasajoa (MT 4.12.).

Vanhalalla on hyvä tuntuma koko metsäalan näkymiin, eivätkä ne hänen mukaansa näytä hyviltä. Heikon suhdannetilanteen takia edessä on liittopomon mukaan seisokkeja, lomautuksia ja muita sopeutustoimia ainakin seuraavaan syksyyn asti.

Suomalaisen metsänomistajan kannalta UPM:n uusi strategia merkitsee kaiken todennäköisyyden mukaan puun ostojen vähenemistä.

Liian optimistista on uskotella, etteivät yhtiön seuraavat sopeutustoimet osuisi myös Suomeen. Kansainvälisessä sijoitusilmapiirissä yhtiön omistajat hakevat mahdollisimman suurta tuottoa.

Rahalla ei ole edelleenkään isänmaata ja UPM hakee voitot sieltä, mistä niitä on helpoimmin saatavissa.

Erityisesti uuteen yhtiöön siirtyvien Kymin, Jämsänkosken ja Rauman tehtaiden tarve puulle on yritysjärjestelyn takia nyt aiempaa epävarmempaa. Sekä työntekijät että metsänomistajat ovat nyt sopeutustoimien potentiaalisia kohteita.

UPM:n viimeisin järjestely johtuu ennen kaikkea graafisten painopaperien pitkään jatkuneesta kysynnän laskusta.

Päivän selvää kuitenkin on, että uutinen on myös metsänomistajille huono. Puumarkkina toimii kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Jos ostajat vähenevät, myyjien tilanne ei yleensä parane.

Näin näyttää nyt käyvän.