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Juuri nyt | Kotimaiselle yritykselle yksinoikeus vanhaan rikastushiekkaan – metallien markkina-arvo jopa miljardeja
Tilaajalle | Kauan sitten kukoistaneessa kaivoskylässä haetaan kulttuurista uutta hehkua