Keskipohjanmaa: Kuudes tarkastus thaimaalaisia metsureita työllistävään yhtiöön paljasti puutteitaAikaisemmin työsuojeluviranomainen antoi yritykselle toimintaohjeita puutteiden korjaamiseen. Nyt se on antanut kehotteen.
Lupa- ja valvontavirasto on tehnyt kuudennen tarkastuksen metsäpalveluyritykseen, joka käyttää runsaasti thaimaalaista työvoimaa.
Tapauksesta kertoo Keskipohjanmaa.
Aikaisemmissa tarkastuksissa viranomainen on havainnut vähäisiä puutteita, joiden korjaamiseen se on antanut yritykselle toimintaohjeita.
Viimeisin työsuojelutarkastus oli marraskuussa linjanraivaustyömaalla Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa.
Viranomainen toteaa tarkastuskertomuksessa, että Tohmajärvelle kirjatuille mutta muualle töihin lähetetyille työntekijöille ei ollut maksettu kaikkia korvauksia, joihin heillä olisi ollut oikeus.
Palkkaa oli myös maksettu vähemmän kuin työsopimus edellytti.
Tarkastettu yritys on ollut pääurakoitsijana istuttamassa taimia kansanedustaja Antti Kankaan (ps.) hiilensidontayritys Carborealille.Artikkelin aiheet
