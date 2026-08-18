MTK Pohjois-Suomi valitsi uudeksi toiminnanjohtajakseen agrologi Jussi Ylitalon, liitto kertoo tiedotteessa.

Tyrnäväläinen Ylitalo siirtyy tehtävään Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n aluejohtajan paikalta, jossa hän on vastannut järjestön strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä liikunnan ja urheilun edistämisestä eri sidosryhmien kanssa.

Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Talous ja nuoret TAT ry:n yhteiskuntasuhteiden päällikkönä.

Ylitalo kertoo olevansa erittäin motivoitunut uudesta tehtävästä MTK:ssa.

”Haluan olla vahvistamassa pohjoissuomalaisten maa- ja metsätalousyrittäjien ääntä päätöksenteossa ja rakentamassa edellytyksiä elinvoimaiselle maaseudulle myös tulevaisuudessa”, hän toteaa tiedotteessa.

MTK Pohjois-Suomen johtokunnan puheenjohtaja Elina Junttila katsoo, että Ylitalo tuo järjestöön vahvaa yhteiskunnallista osaamista ja laajat yhteistyöverkostot.

”Jussilla on monipuolinen kokemus järjestöjohtamisesta, vaikuttamistyöstä ja eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä”, Junttila toteaa.

Ylitalo aloittaa toiminnanjohtajan tehtävässä 5.10.2026.