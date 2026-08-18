Saimaalla surullinen ennätys: Vuoden kolmastoista pyydykseen kuollut saimaannorppa löytynytKyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun.
Saimaalta on eilen löytynyt vuoden 13. pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä.
Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin kuusi pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi.Artikkelin aiheet
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