Timber-Online: Metsäpalot kärvensivät miljoonien mottien edestä puuta Ranskassa – pelkona ylitarjonta markkinoillaMaastopalot jättivät jälkeensä valtavat määrä vaurioitunutta puuta. Tarjonnan äkillisen kasvun pelätään lisäävän hintapainetta puumarkkinoilla.
Eurooppaa ovat läpi kesän kurittaneet rajut maasto- ja metsäpalot. Verkkosivusto Timber-Onlinen mukaan Lounais-Ranskassa Bordeaux'n eteläpuolella heinäkuun jälkipuoliskolla syttyneet metsäpalot tuhosivat yli 45 000 hehtaarin edestä metsää.
Massif des Landes de Gascognen alueella riehui heinäkuun aikana kaksi suurta tulipaloa. Laajempi niistä poltti virallisten lukujen mukaan noin 42 000 hehtaaria metsää, toinen tuhosi noin 3 600 hehtaaria.
Lisäksi elokuun puolella Luglonin lähellä Landesin aluella syttynyt palo tuhosi reilut 1 000 hehtaaria metsää.
Timber-Onlinen mukaan Ranskan viranomaiset arvioivat, että heinäkuussa syttynyt laajempi palo vaikutti jopa 40 000 hehtaarin laajuudella alueilla kasvaviin rannikkomäntyihin.
Vaurioituneen puun määrästä ei ole kerrottu virallista arviota. Ranskalaislehti Le Monde kuitenkin arvioi lähteidensä perusteella, että määrä voisi liikkua jopa 3,5 miljoonassa kuutiossa.
Ranskan rannikkomäntyä jalostava teollisuus arvioi puuta vahingoittuneen 4–5 miljoonalla tonnilla. Määrä vastaa suunnilleen alueen puuteollisuuden vuosittaista puunkulutusta.
Le Monden mukaan paloalueilta voidaan tuoda markkinoille noin 3,7 miljoonaa kuutiota vaurioitunutta puuta. Määrä vastaa yli puolta alueen tavallisesta hakkuumäärästä.
Tarjonnan äkillisen kasvun pelätään lisäävän hintapainetta puumarkkinoilla. Ylitarjontaa pyritään suitsimaan varastoimalla vaurioitunutta puuta ja purkamalla varastoa vuosien saatossa pikkuhiljaa.
Ranskan hallitus on ilmoittanut tukevansa taloudellisesti vaurioituneen puun nopeaa käsittelyä alueella, mukaan lukien kuljetusta ja haketusta, lisävahinkojen rajoittamiseksi.
Timber-Online: Millions of cubic meters of damaged wood after wildfires in southwestern France
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