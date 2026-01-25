Kuudesluokkalaiset voivat nähdä metsäkoneen ja istuttaa puuntaimen Kaikki kuudesluokkalaiset pääsevät 900 000 euron lahjoituksen turvin tutustumaan metsään.

Hermanni Härmälä istutti metsää Merimaskussa vuonna 2018. Kuva: pasi leino

LähiTapiola tukee 400 000 eurolla Kaikki kuutoset metsään -hanketta, jota myös Suomen Metsäsäätiö rahoittaa 500 000 eurolla. Tavoitteena on tarjota 900 000 eurolla elämyksellinen metsäpäivä kaikille kuudesluokkalaisille.

Metsäpäivänä koululaiset kiertävät toiminnallisia rasteja, joiden sisällöt tulevat opetussuunnitelmasta. Koululaiset voivat oppia luonnon monimuotoisuudesta, tutustua puusta valmistettaviin tuotteisiin, nähdä metsäkoneen työssään ja päästä istuttamaan puuntaimen.

Jo ensi lukuvuonna 2026–2027 metsäpäiviä järjestetään lähes 25 000 oppilaalle eli noin tuhannelle alakoulun kuutosluokalle. Tämä kattaa noin 40 prosenttia koko ikäluokasta.

”Haluamme tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikkua, oppia ja voida hyvin luonnossa. Hanke auttaa lapsia rakentamaan myönteisen ja toivottavasti elinikäisen suhteen metsään ja ympäristöönsä”, sanoo LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja tiedotteessa.

”Lahjoituksen avulla hanke pääsee ison askeleen eteenpäin kohti tavoitettaan tavoittaa koko ikäluokka”, sanoo Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Martta Fredrikson.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen Metsäyhdistys ja 4H-järjestö, joilla molemmilla on pitkä kokemus koululaisten metsäpäivien ja -retkien järjestämisestä.