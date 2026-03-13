Rahtikontin hinta Persianlahdelle noussut rajusti Puutavaraa, paperia sekä sellua on alkanut kasaantua Euroopan satamiin ja tuotantolaitoksiin.

Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Metsäteollisuus Taneli Laine

Iranin sodan vaikutukset näkyvät nyt poikkeuksellisen rajuna hinnannousuna merikuljetuksissa Persianlahden suuntaan.

Holzkurierin mukaan metsäteollisuustuotteiden konttirahti Persianlahdelle on noussut sodan alkamisen jälkeen noin 500 dollarista yli 4 000 dollariin 40 jalan kontilta.

Hintaa ovat nostaneet erityisesti varustamoiden riski- ja hätätilalisät. Hätätilamaksu on jopa 3 000 Yhdysvaltain dollaria kontilta. Maksuja sovelletaan myös jo lähteneisiin kuljetuksiin.

Holzkurierin mukaan tilanne on jo alkanut näkyä Euroopan satamissa ja tehtailla. Persianlahden kuljetuksiin ei paikoin ole otettu uusia tilauksia lainkaan ja sahatavaraa, sellua sekä paperia on alkanut kasautua lähtösatamiin ja tuotantolaitoksiin.

Suomen metsäteollisuudelle Persianlahti ei ole kaikkein merkittävin vientikohde, mutta Iranin sota vaikuttaa rahteihin täältäkin. Useat suuret varustamot ovat Iranin sodan jatkuessa ilmoittaneet keskeyttävänsä kuljetukset Suezin kanavan läpi.

”Metsäteollisuuden viennistä noin 20 prosenttia päätyy Aasiaan, ja suurin osa siitä kulkee normaalisti Suezin kanavan kautta”, muistutti Metsäteollisuus ry:n johtaja, pääekonomisti Maarit Lindström MT:lle maaliskuun alussa.

Kiertoreitti Afrikan ympäri nostaa rahtikustannuksia. Reuters kertoi aiemmin tällä viikolla, että muun muassa varustamo MSC ottaa käyttöön hätälisämaksuja Intian niemimaan, Punaisenmeren ja Itä-Afrikan suuntaan.