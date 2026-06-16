KS: Kajaani aikoo ostaa metsää 1,5 miljoonalla eurollaKajaanin kaupunki on käyttämässä etuosto-oikeuttaan 127 hehtaarin kokoisen maa- ja metsätalousalueen hankkimiseen.
Kajaanin kaupunki suunnittelee käyttävänsä etuosto-oikeuttaan hankkiakseen noin 127 hehtaarin kokoisen maa- ja metsätalousalueen, uutisoi Kainuun Sanomat. Alue sijaitse kaupungin kaakkoisosassa Mäkröntien ja Kivirannantien varressa.
Hankittavan kohde on kokonaisuudessaan 137,45 hehtaaria, mutta myyjä pidättää tästä itselleen noin kymmenen hehtaaria. Alueen kauppahinta on noin 1,5 miljoonaa euroa.
Etuosto-oikeuttaan käyttämällä kaupunki voi lunastaa myydyn kohteen itselleen asettumalla ostajan tilalle ja maksamalla sovitun kauppahinnan.
Mikäli etuosto-oikeutta päätetään käyttää, kaupunki korvaa kauppakirjassa alkuperäisen ostajan, jolle korvataan lain mukaisesti kauppahinta sekä muut kaupasta aiheutuneet kustannukset.
Kainuun Sanomien mukaan Kajaanin kaupunki perustelee kiinteistön hankkimista maankäytön pitkän aikavälin tavoitteisiin, kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksiin ja metsien suojelutarpeisiin vedoten.
Kaupungin nykyisiin maa-alueisiin kohdistuu muutospaineita esimerkiksi Puolustusvoimien lisääntyneen harjoittelun vuoksi, jolla on vaikutuksensa alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksiin.
Päätös etuosto-oikeuden käytöstä kuuluu yksinomaan kunnanhallitukselle. Kajaanissa kaupunginhallitus äänestää asiasta tänään tiistaina.
Kaupan jälkeen kaupunki käyttäisi aluetta metsäohjelmansa linjausten mukaisesti talousmetsäkäytössä, Kainuun Sanomat kertoo.
Kainuun Sanomat: Kajaanin kaupunki aikoo hankkia noin 127 hehtaarin kokoisen metsäalueen etuosto-oikeudellaArtikkelin aiheet
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