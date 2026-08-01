Yhdysvaltalaistutkimus antoi yllättävän syyn suojella kaupunkimetsiä ja linnustoa Tutkijoiden mukaan kaupunkimetsät edistävät luonnon monimuotoisuuden lisäksi myös ihmisten elämänlaatua.

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Lähiluonto voi olla yksi selitys sille, että suomalaiset on valittu monta kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi kansaksi. Kuva: Timo Villanen

Koti | Terveydenhuolto Heikki Arvilommi

Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet. Etenkin koronaepidemian aika koetteli meitä tässä suhteessa, mutta epäsuotuisa kehitys on siitä vain jatkunut.

Samanaikaisesti tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnon kokeminen parantaa mielialaa, hyvinvointia ja keskittymistäkin.

Yksi tapa kokea luontoa on lintujen tarkkailu, jolloin altistuu usein myös lintujen laululle. North Carolinan yliopiston kampuksen viereen oli ennallistettu metsäalue. Se sai tutkijat järjestämään kokeen, jossa selvitettiin nokkelalla tavalla ympäristön vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin.

Yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa rekrytoitiin kokeeseen. Osallistujat istutettiin retkituolille joko katsomaan metsää tai rakennettuja kortteleita. Samanaikaisesti kuulokkeista kului joko linnunlaulua tai liikenteen melua.

Tutkittavat arvioivat paikan päällä kokemaansa stressiä, myönteisiä ja kielteisiä tunteita ja sitä, miten palautuu henkisestä kuormituksesta.

Tutkimuksen tulokset antavat tukea kaupunkimetsien puolesta kampanjoiville.

Tulokset olivat selvät.

Paras yhdistelmä oli metsänäkymä ja lintujen äänet. Se vähensi parhaiten stressiä sekä tuotti eniten myönteisiä ja vähiten kielteisiä tunteita. Kokemus psyykkisestä palautumisesta oli myös vahvin.

Pelkkä linnun laulu ympäristöstä riippumatta vaikutti positiivisesti mielentilaan. Kuva: Timo Filpus

Vaatimattomimmat tulokset tuotti rakennetun ympäristön ja liikenteen melun yhdistelmä. Kiinnostavasti pelkkä linnun laulu ympäristöstä riippumatta ja metsä liikenteen melussakin vaikutti positiivisesti mielentilaan.

Yhteenvetona tutkijat toteavat metsäluonnon kokemisen edistävän henkistä hyvinvointia varsinkin, kun sitä täydentää lintujen tuottama äänimaisema. Tulokset antavat tukea meidänkin kaupunkimetsien puolesta kampanjoiville. Lintuharrastajatkin saavat uusia terveysperusteita toiminnalleen.

Meillä Suomessa luonto on periaatteessa lähellä ja hyvin saavutettavissa. Olisiko siinä jopa yksi selitys maailman onnellisimmalle maalle? Tosin talvella lintujen laulu on hakusessa, mutta silloinkin voi rauhoittua talvisessa metsässä laduilla.

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.

Lähde: Environmental Conservation.