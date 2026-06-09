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Suurhankkeessa kartoitettiin keinoja tuupata kansalaisia ilmastotekoihin siten, että valinnanvapaus säilyy aina yksilöllä.
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Metsä
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Ympäristö
9.6.2026
07:00
Katja Lamminen
Artikkelin aiheet
ilmastotuuppaus
metsänomistajat
tuhkalannoitus
hiilensidonta
käyttäytymistiede
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