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Juuri nyt | Vanhentunut väyläarviointi syrjii pohjoista ja itäistä Suomea – EU-rahaa olisi nyt tarjolla
Tilaajalle | Video: Kolmen koiran lauma puolusti päättäväisesti vuohia Kuhmoisissa – susi jäi silti lähettyville