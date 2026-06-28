Varsinais-Suomeen reilut 16 000 valkohäntäpeurojen pyyntilupaaSuomen riistakeskus on myöntänyt Varsinais-Suomen hirvieläinmetsästykseen kaudelle 2026–2027 yhteensä 1 297 hirven- ja 16 508 valkohäntäpeuran pyyntilupaa.
Varsinais-Suomen hirvieläinluvat on myönnetty. Lupamäärät ovat käytännössä pysyneet ennallaan verrattuna edelliseen metsästyskauteen. Pyyntiluvat sisältävät myös ns. pankkilupia. Tämä mahdollistaa lupien joustavaa käyttöä ja ohjaamista erityisesti peurojen tihentymäalueille.
”Hirvikanta on edelleen aika alhaisella tasolla, mutta valkohäntäpeurakannan lasku on pysähtynyt ja on jopa merkkejä siitä, että kanta olisi taas pienessä kasvussa”, sanoo riistapäällikkö Jörgen Hermansson tiedotteessa. Tavoitteena on, että peurakanta kääntyisi taas laskuun.
Pyyntiluvilla ohjataan hirvieläinkantojen hoitoa Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti. Kannanhoitotavoitteet on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa.
Viime metsästyskaudella alueella saatiin saaliiksi yhteensä 1419 hirveä ja reilut 16 000 valkohäntäpeuraa.
Varsinais-Suomessa on yli 7000 hirvieläinmetsästäjää ja tämän lisäksi alueella vierailee runsaasti metsästäjiä myös muualta Suomesta.
Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla sunnuntaina 11. lokakuuta. Valkohäntäpeuroja vahtimalla ja hirviä pelloilta voidaan ampua syyskuun alusta alkaen. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.
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