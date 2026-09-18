Hyvä sienisato on innostanut sankat joukot keräämään talteen metsän antimet, mikä näkyy myös niitä myyvillä kauppa-alustoilla.

Myytävät sienilajit ovat pääsääntöisesti suppilovahveroa ja kantarellia, jotka ovat helposti tunnistettavia sieniä.

Myytävät sienilajit ovat pääsääntöisesti suppilovahveroa ja kantarellia, jotka ovat helposti tunnistettavia sieniä. Kuva: Lari Lievonen

Marjat ja sienet

Hyvä sienisato on innostanut sankat joukot keräämään talteen metsän antimet. Sieni-innostus ja muhkeat saaliit näkyvät myös niitä myyvillä kauppa-alustoilla, kertoo Aamulehti.

Mutta mistä ostaja voi varmaksi tietää, että sieniä vaikkapa somessa kaupitteleva kerääjä todella tuntee ruokasienet? Tampereen Sieniseuran keruutuotetarkastaja Leena Hammar vastaa tähän selkeästi.

”Ei mistään. Sen jälkeen kun kauppasieniasetus vuonna 2012 kumottiin, virallista poimijakoulutusta Suomessa ei ole enää järjestetty. En kuitenkaan olisi huolissani”, hän kommentoi lehdelle.

Hammar on jo yli 20 vuoden ajan opastanut ihmisiä sienestämisessä, ja kertoo seuraavansa varsin tarkkaan, mitä sieniä myydään.

Pääasiassa myytävät lajit ovat suppilovahveroa ja kantarellia, jotka ovat helposti tunnistettavia sieniä.

”Kokemattomalla lievästi myrkyllinen rustonupikka saattaa seota suppilovahveroon. Se aiheuttaa vatsanväänteitä.”

Hammar korostaa sienten lajituntemuksen olevan pitkäjänteistä työtä. Yhdessä syksyssä voi hänen mukaansa oppia tunnistamaan korkeintaan ehkä noin kolme lajia, ei sen enempää.

”Sen lisäksi, että tunnistaa lajit, joita kerää, pitää tuntea myös myrkylliset sienet. Suomen luonnossa tappavan myrkyllisiä sieniä on loppujen lopuksi kuitenkin aika vähän, ne on helppo opetella”, hän muistuttaa.

Yksi ilmiö Hammaria kuitenkin sienikaupoilla kauhistuttaa, nimittäin tuoreiden sienien myyminen muoviämpäreissä ja muovipusseissa.

”Sienen soluhengitys jatkuu keräämisen jälkeenkin, ja muovissa säilötyt sienet alkavat välittömästi pilaantua. Tätä ei ymmärretä, eikä haluta ymmärtää”, hän kuvailee.

”Kiittelen aina erikseen niitä myyjiä, jotka myyvät sienensä oikeaoppisesti pahvilaatikoissa.”

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