MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan metsäluonnon tilaa on mahdollista parantaa yhteistyössä metsätalouden kanssa.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan metsäluonnon tilaa on mahdollista parantaa yhteistyössä metsätalouden kanssa. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puun hinta viikolla 37: Tasaista väreilyä, mutta kuusen suunta pysynyt vakaana

Puukauppa oli viikolla 37 paremmassa vauhdissa kuin vuosi sitten. Kuusitukin hinta on jatkanut hidasta, mutta vakaata nousua elokuun alusta lähtien.

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2. Näin tutkijat rajoittaisivat metsien talouskäyttöä

Metsäluonnon tilaa on mahdollista parantaa yhteistyössä metsätalouden kanssa, painottavat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkijat.

Keinoksi he ehdottavat niin sanottua ehdottavat 10–20–70-mallia.

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3. Suomalaisilla on liitereissään yhden ydinreaktorin verran polttopuuta – ”Kansallinen lämpöakku”

Sähkönkulutus pienenisi selvästi, jos tulisijoja käytettäisiin huippukausina ahkerasti. Pelko kohoavasta sähköhinnasta voi vilkastuttaa jo valmiiksi kiireistä polttopuusesonkia.

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4. Älä tee tätä pihallasi – luonto kiittää

Syksy vie monet pihatöihin, mutta yhtä pihahommaa kannattaa toteuttaa puiden alla maltilla. Suomen luonnonsuojeluliitolla on asiaan viisi perustelua.

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5. Pino ei innosta kaikkia toimijoita

Isoista metsäyhtiöistä Metsä Group ja Stora Enso eivät aio ottaa Pino-puukauppa-alustaa käyttöön.

Tähän asti suuri osa sähköisistä puukaupoista on solmittu Kuution sähköisessä palvelussa.

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